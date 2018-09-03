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03 Eylül 2018 17:24

Maganda kurşunuyla yaralanan 3 çocuk babası hayatını kaybetti

Van’ın Başkale ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açılması sonucu başından ağır yaralanan ve Mehmetçik tarafından helikopterle hastaneye kaldırılan vatandaş, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Maganda kurşunuyla yaralanan 3 çocuk babası hayatını kaybetti

03 Eylül 2018 17:24


İlçenin Örenkale Mahallesi’ne bağlı Hasanabat mezrasında gerçekleşen düğün merasiminde magandaların havaya ateş açması sonucu Harun Can (27) başından yaralandı. Ailesi tarafından Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan Can’a, ilk müdahale buradaki doktorlar tarafından yapıldı. Acil ameliyata alınması gereken ve hayati risk nedeniyle karadan sevke uygun olmayan Harun Can, Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun koordinesinde yürütülen çalışmalarla Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığından kalkan Skorsky tipi helikopterle önce Filo Komutanlığına, ardından da ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Can hayatını kaybetti.


Cenazesi hastaneden alınan Harun Can, binlerce kişinin katıldığı cenazede ilçenin Aşağı Küme Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Jandarma, evli ve 3 çocuk babası Can’ın ölümüyle ilgili araştırmalarını aralıksız sürdürüyor.




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