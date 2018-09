Maganda kurşunuyla yaralanan 3 çocuk babası hayatını kaybetti

İlçenin Örenkale Mahallesi’ne bağlı Hasanabat mezrasında gerçekleşen düğün merasiminde magandaların havaya ateş açması sonucu Harun Can (27) başından yaralandı. Ailesi tarafından Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan Can’a, ilk müdahale buradaki doktorlar tarafından yapıldı. Acil ameliyata alınması gereken ve hayati risk nedeniyle karadan sevke uygun olmayan Harun Can, Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun koordinesinde yürütülen çalışmalarla Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığından kalkan Skorsky tipi helikopterle önce Filo Komutanlığına, ardından da ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Can hayatını kaybetti.

Cenazesi hastaneden alınan Harun Can, binlerce kişinin katıldığı cenazede ilçenin Aşağı Küme Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Jandarma, evli ve 3 çocuk babası Can’ın ölümüyle ilgili araştırmalarını aralıksız sürdürüyor.