Mahalle muhtarlarından Tekataş’a ziyaret

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Edremit ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Ali Tekataş, mahallelerin gereksinim duyduğu altyapı sorunlarının çözümü için tüm ekiplerinin adeta bir seferberlik içinde hareket ettiğini söyledi. Tekataş, “Tespit edilen sorunlar ertelenmeden program dahilinde hizmete alınıyor. İlçenin kanalizasyon tesisi mevcuttur. Toplanan evsel atıklar Edremit Atıksu Arıtma Tesisine verilmektedir. İlçe genelinde 2017 yılında 5 bin 900 metre kanalizasyon hattı, bin adet baca yükseltme, 15 bin metre kanal görüntüleme, 5 bin metre kanal temizleme yapılmıştır. 2017 yılında su ve kanalizasyon olarak toplamda 1 milyon 217 bin TL’lik yatırım yaptık. Muhtarlarımızla sıkı bir diyalog içindeyiz, 24 saat bana ulaşabilirler. Onlar halkın temsilcileridir, onların istekleri şahsi değil geneldir. Biz onları önemsiyoruz. Edremit, turistik bir ilçemiz, buraya hizmeti önceleyerek yapıyoruz. Muhtarlarımızı dinlemek ve onlarla bir araya gelmek bizim için yol gösterici oluyor" dedi.

Mahalle muhtarları da söz alarak yapılan çalışmalarla ilgili teşekkürlerini ilettiler.