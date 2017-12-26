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26 Aralık 2017 14:22

Mahalle muhtarlarından Tekataş’a ziyaret

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, VASKİ’nin görev alanının 13 ilçe ve tüm mahalleleri olduğunu belirterek, “Şimdi her yerde aktif, programlı bir hizmet atağı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Mahalle muhtarlarından Tekataş’a ziyaret

26 Aralık 2017 14:22


VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Edremit ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Ali Tekataş, mahallelerin gereksinim duyduğu altyapı sorunlarının çözümü için tüm ekiplerinin adeta bir seferberlik içinde hareket ettiğini söyledi. Tekataş, “Tespit edilen sorunlar ertelenmeden program dahilinde hizmete alınıyor. İlçenin kanalizasyon tesisi mevcuttur. Toplanan evsel atıklar Edremit Atıksu Arıtma Tesisine verilmektedir. İlçe genelinde 2017 yılında 5 bin 900 metre kanalizasyon hattı, bin adet baca yükseltme, 15 bin metre kanal görüntüleme, 5 bin metre kanal temizleme yapılmıştır. 2017 yılında su ve kanalizasyon olarak toplamda 1 milyon 217 bin TL’lik yatırım yaptık. Muhtarlarımızla sıkı bir diyalog içindeyiz, 24 saat bana ulaşabilirler. Onlar halkın temsilcileridir, onların istekleri şahsi değil geneldir. Biz onları önemsiyoruz. Edremit, turistik bir ilçemiz, buraya hizmeti önceleyerek yapıyoruz. Muhtarlarımızı dinlemek ve onlarla bir araya gelmek bizim için yol gösterici oluyor" dedi.


Mahalle muhtarları da söz alarak yapılan çalışmalarla ilgili teşekkürlerini ilettiler.




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