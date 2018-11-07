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Mahalle muhtarlarından Vali Zorluoğlu'na teşekkür ziyareti

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı mahallelerin muhtarları, yapılan alt ve üstyapı çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirmek ve teşekkürlerini sunmak üzere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı mahallelerin muhtarları, yapılan alt ve üstyapı çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirmek ve teşekkürlerini sunmak üzere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.


Gövelek Mahalle Muhtarı Cuma Demiroğlu ile beraberindeki Değirmen, Beşçatak, Köşebaşı, Ortanca, Karakoç, Arıtoprak ve Bakraçlı mahalle muhtarlarının yer aldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Zorluoğlu, gerek Van Büyükşehir Belediyesine gerekse ilçe belediyesine muhtarlar aracılığıyla iletilen hizmet taleplerinin, öncelik ve önem sırasına göre çok büyük oranda yerine getirildiğini söyledi. Vali Zorluoğlu, devletimizin imkânlarının Van'ın yalnızca kent merkezinde değil en ücra mahallesinde bile vatandaşlarla buluşturulmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.


Sıcak asfalt, stabilize ve kilit taş şeklinde yenilenen mahalle yollarının yanı sıra, VASKİ eliyle sunulan su ve kanalizasyon yatırımlarından dolayı mahalle sakinlerinin büyük mutluluk yaşadığını ileten muhtarlar, başta Vali Murat Zorluoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerini bildirdi.

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