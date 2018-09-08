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Mahalleliler tozlu yollardan kurtuldu


Van’ın her noktasına hizmet götüren Van Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı, Esentepe ve Çitören mahallelerini bir birine bağlayan karayolu Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından sıcak asfaltla buluşturuldu. Van Büyükşehir Belediyesinin yol çalışması sonrası yolun eski ve yeni hali ise hizmetin kalitesini ortaya koydu. Tarihinde ilk kez asfaltla buluşan yollar mahalle sakinlerini mutlu etti. Artık daha güvenli yollarda seyahat ettiklerini belerten mahalleliler “Eski yollarımız adeta patika yollarını andırıyordu. Şimdi çok modern bir yapıya kavuştu. Bu hizmet için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dediler.


Büyükşehir Belediyesi Tuşba ilçesinde bu yıl 26 kilometre sathi, 50 kilometre ise BSK sıcak asfalt çalışması yaptı.

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