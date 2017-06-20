Mantar toplamaya gittiler başlarına gelmeyen kalmadı

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Avukat Haznedar, müvekkillerinin 9 Haziran günü Van merkezden Gevaş ilçesine mantar toplamak amacıyla gittiklerini öne sürdü. Haznedar, “İlçeden dönüşleri esnasında ‘Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne saldırı düzenledikleri’ iddiasıyla seyir halinde bulundukları araçtan indirilen müvekkillerim, yarım saat boyunca kolluk kuvvetlerince sorgusuz sualsiz bir şekilde sokak ortasında darp edilmiş ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan hakaretlere maruz kalmışlardır” dedi.

Müvekkillerinin baygın halde götürüldükleri Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde söz konusu işkencenin sistematik olarak devam ettirildiğini savunan Haznedar, “Müvekkillerime karşı darp ve hakaretler sonlandırılmamıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğünde müvekkillerim yerde yatar vaziyetteyken, kolluk kuvvetlerince fotoğraflarının çekilip, yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna yansıtılması ve evrensel platforma taşınarak ‘örgüt üyesi’ ilan edilmeleri ile karşı karşıya kalmışlardır. Müvekkillerime isnat edilen suçlarla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığı ortaya çıktıktan sonra, 5 günlük gözaltı sonrasında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınmış ve adli kontrol kararı talebi ile serbest bırakılmışlardır” şeklinde konuştu.

“Müvekkillerimde onarılamaz psikolojik tahribat meydana gelmiştir”

“Müvekkillerime karşı kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen sabit eylemler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, işkence suçunun işlendiği aşikârdır” diyen Avukat Haznedar, şunları kaydetti:

“Devamında kolluk kuvvetlerince ‘Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun hükümleri yok sayılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 17. Maddesinde kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezai muameleye maruz bırakılamaz’ denilmiş olmasına rağmen söz konusu kolluk kuvvetleri anayasada teminat altına alınan ‘kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı’ yok sayılmıştır. Özetle başta anayasa olmak üzere yasal düzenlemelerle ve uluslar arası hukukta yerleşik sözleşmelerde güvence altına alınan işkence yasağı gözetilmeden hukuka aykırı olarak müvekkillerime karşı ağır işkence ve insanlık haysiyeti ile bağdaşmayan hakaretler edilmiştir. Somut olay neticesinde müvekkillerimde onarılamaz psikolojik tahribat meydana gelmiştir.”

Avukat Servet Haznedar, söz konusu hukuka aykırı eylemleri gerçekleştiren kolluk kuvvetlerine karşı yaptıkları araştırma ve incelemeler neticesinde oluşturdukları şikâyet dilekçelerini Van Cumhuriyet Başsavcılığına sunacaklarını ifade etti.

İddiaya göre, 9 Haziran günü Van’da esnaflık yapan 32 yaşındaki Abdulselam Arslan’ın Gevaş’taki Artos Dağına mantar toplamak üzere arkadaşının aracını aldığı ve yanına ilçeden 53 yaşındaki dayısı Cemal Arslan, 48 yaşındaki akrabası Halil Arslan ile 29 yaşındaki kayınbiraderi Nejdet Beysüm ile çıktı. Artos Dağında bulunan yaylalarda mantar topladıktan sonra saat 12.00’de geri döndükleri sırada terör örgütü üyesi PKK’lılar tarafından önleri kesilerek 9 saat boyunca alıkonulan şahıslar, havanın kararması üzerine serbest bırakılarak araçları geri verilmiş. Araçlarının saldırıya karıştığını bilmeyen şahıslar, Nejdet Beysüm’ü evine bıraktıktan sonra yollarına devam ederlerken gözaltına alınmışlardı.