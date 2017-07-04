Markete silahlı saldırı: 3 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Temmuz günü 01.00 ile 02.15 saatleri arasında bir marketin üç ayrı şubesine av tüfeğiyle ateş edilmesi ve yangın çıkarıcı madde atılması olayıyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışma ve alınan bilgiler çerçevesinde S.A., K.A. ve S.A. isimli şahısların İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’nde olayda kullandıkları otomobil ve 3 adet av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir” denildi.