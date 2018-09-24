‘Mavi Fularlı' kadınlardan aşure ikramı

Van'ın yemek ve mutfak kültürünü tanıtmak için çeşitli etkinlikler yapan ‘Mavi Fularlı' kadınlar, Muharrem ayı nedeniyle bakım altında bulunan yaşlı ve engellilere aşure ikram etti.

Grup temsilcisi Nuran Demirhan, amaçlarının Van yemek ve mutfak kültürünü tanıtmak olduğunu belirterek, ancak sosyal sorumluluk kapsamında topluma örnek olacak çeşitli etkinlikler de düzenlediklerini söyledi. Bu nedenle geçen yıl yaptıkları bu anlamlı etkinliği bu yıl da devam ettirmeye grupça karar verdiklerini ifade eden Demirhan, içinde bulunduğumuz Muharrem ayının ülkemize huzur, mutluluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Demirhan ve beraberindeki kadınlar, etkinlik sonrası yaşlı ve engellilerin çok iyi koşullarda bakıldığını belirterek, Bakım Merkezi Müdürü Sıddık Tırak ve çalışanlarına teşekkür etti.