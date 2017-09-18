‘Mavi Fularlılar’ Van kahvaltı kültürünü tanıttı

Edremit Su Sporları Merkezinde çekilen bir televizyon programa katılan Mavi Fularlı kadınların hazırladıkları ve tamamen yöresel ürünlerden oluşan Van kahvaltısı eşliğinde seslendirilen türkülerle çekimler tamamlandı. Grup temsilcisi Nuran Demirhan, özellikle son dönemlerde dünyaca ünlü Van kahvaltısının gittikçe doğallığını yitirdiğini ve Van kahvaltısı diye sunulan ürünlerin çoğunun Van mutfağı ile ilgisinin olmadığını söyledi. İşin ticaretinin ön plana çıkması nedeni ile Van Yemekleri Grubu olarak yöresel Van kahvaltısının tanıtımı için çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Demirhan, bu kapsamda geçtiğimiz mayıs ayındaki Hıdırellez şenliklerinde ve Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun konağında Van kahvaltısı verdiklerini belirtti. Amaçlarının unutulmuş Van yemeklerini gün yüzüne çıkarmak olduğunu dile getiren Demirhan, hiçbir kurum ve dernek ile bağlantılarının olmadığını ve şimdiye kadar yaptıkları etkinliklerde de kimseden destek almadıklarını kaydetti. Grup üyelerinin gönüllü katılımları ile bu tür etkinlikleri organize ettiklerini söyleyen Demirhan, Van’ın mutfak kültürünün tanıtımını daha profesyonel yapmak için kurum desteğine ihtiyaçlarının olduğunu ve bu konuda misafirleri olan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ten de destek istedi.