Mavi Kent A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Ş.’nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ın divan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi İl Müdür Vekili Mehmet Murat Keremoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar, İşletme İştirakler Daire Başkanı İslam Bayram ve ilgili kurum yetkilileri katıldı. Açılış ve yoklamanın yapılması ile başlayan toplantıda konuşan Genel Sekreter Mustafa Yalçın, yapılan hizmetlerden dolayı şirket yetkililerine teşekkür ederek, alınacak olan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

12 gündem maddesi ve 4 önerge olmak üzere 16 maddenin konuşulduğu toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar, 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporları ile 2017 yılı bilanço ve gelir gider cetvelini maddeler halinde okudu.

Yönetim Kurulu, İç Denetçi Raporu’nun tamamlanması ve diğer eksik maddeleri yeniden görüşmek için 18 Eylül 2018 tarihinde tekrar toplanacak.