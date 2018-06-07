Mehmetçik ve halk aynı sofrada iftar açtı

Askeri birlikte düzenlenen iftar programına Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 6. Hudut Alay Komutanı Şahin Yenilmez, 6. Hudut Alay Komutan Yardımcısı Tefik Abaşlıoğlu, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, Hudut Özel Harekat Tabur Komutanı Piyade Yarbay Yaşar Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kamu kurum amirleri, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı. İftar programı öncesi bir açıklama yapan Tuğgeneral Yavuz Özfidan, "Ramazan ayının suyu hürmetine bu sofrada katkı sunan kahraman arkadaşlarımı kutluyorum. Bayrak inmesin, ezan dinmesin diye gayret sarf eden bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.

Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk de, “Ekmeğimize suyumuza göz dikenlere Allah fırsat vermesin. Allah askerimize güç kuvvet versin, ayağına taş değdirmesin. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diler, ailelerinizle beraber daha nice Ramazanlara kavuşmanızı temenni ediyorum” diye konuştu.

Ezanın okunması ile oruçlar hep beraber açıldı.