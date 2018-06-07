Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 09:19

Mehmetçik ve halk aynı sofrada iftar açtı

Van’ın Başkale ilçesinde askerler ve vatandaşlar oruçlarını aynı sofrada açtı.

Mehmetçik ve halk aynı sofrada iftar açtı

07 Haziran 2018 09:19


Askeri birlikte düzenlenen iftar programına Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 6. Hudut Alay Komutanı Şahin Yenilmez, 6. Hudut Alay Komutan Yardımcısı Tefik Abaşlıoğlu, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, Hudut Özel Harekat Tabur Komutanı Piyade Yarbay Yaşar Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kamu kurum amirleri, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı. İftar programı öncesi bir açıklama yapan Tuğgeneral Yavuz Özfidan, "Ramazan ayının suyu hürmetine bu sofrada katkı sunan kahraman arkadaşlarımı kutluyorum. Bayrak inmesin, ezan dinmesin diye gayret sarf eden bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.


Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk de, “Ekmeğimize suyumuza göz dikenlere Allah fırsat vermesin. Allah askerimize güç kuvvet versin, ayağına taş değdirmesin. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diler, ailelerinizle beraber daha nice Ramazanlara kavuşmanızı temenni ediyorum” diye konuştu.


Ezanın okunması ile oruçlar hep beraber açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç