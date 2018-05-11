Mektupla gelen park sevinci

Çaldıran ilçesine bağlı Sarıharman Mahallesi’nde 5 derslikli 80 öğrencisi bulunan ve ikili eğitim öğretimin yapıldığı Sarıharman İlkokulu öğrencileri, Okul Müdiresi Zübeyde Kuzaytepe ile irtibata geçerek, okul bahçesinde teneffüslerde ve okul saati dışında oyun oynayabilecekleri bir parkın yapılmasını istediler. Okul Müdiresi Kuzaytepe, böyle bir olanağa sahip olamadığını ve bu tür hizmetlerin Çaldıran Belediyesi tarafından yapılabileceğini söylemesi üzerine yaşları 6 ile 10 arasında değişen öğrenciler, kendi aralarında anlaşarak Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkanı Tekin Dundar’a mektup yazdı. “Biz ve diğer arkadaşlarımız adına Sarıharman Mahallesi’ne bir park yapılmasını istiyoruz, sizi seviyoruz” şeklinde mektup yazarak. Kaymakam Dundar’a ulaştırılmak üzere Müdire Kuzaytepe’ye teslim ettiler.

Öğrencilerin mektubunu teslim alan Kaymakam Dundar, bir hafta içerisinde Sarıharman İlkokulu bahçesine park yaptırdı. Bunun üzerine minikler, Müdire Kuzaytepe eşliğinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ı makamında ziyaret ederek, teşekkür ettiler. Makamında minikleri ağırlayan Dundar, kendilerine meyve suyu ve çikolata ikram ederek, 11 kız ve 11 erkek öğrenciye kırtasiye seti hediye etti.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Tekin Dundar, Sarıharman İlkokulunda eğitim öğretim gören çocukların okul bahçesine park yapılması için kendisine mektup yazdığını hatırlatarak, “Öğrencilerimiz, oyun oynamaları için bizlere mektup yazarak park taleplerini iletmişlerdi. Buna duyarsız kalmamız mümkün değildi. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün bir haftalık çalışması sonucu öğrencilerimiz için okulumuzun bahçesine çift kubbeli çocuk oyun parkı ve çardak kurularak, okulun peyzaj çalışmaları yapıldı. Bu şekilde geleceğimiz olan çocuklarımızın yazdıkları mektuplara cevap vermiş olduk. Geleceğimiz olan çocuklarımızın güzel ve hoşça vakit geçirebilmeleri için ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde bulunan okullarımızın bahçelerine çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere birçok oyun parkı yaptık. Kaliteli eğitim alabilmeleri için tüm olanaklarımızı harcıyoruz, harcamaya da devam edeceğiz. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görmek, daha da çok çalışmamıza etken oluyor” dedi.

Sarıharman İlkokulu Müdiresi Zübeyde Kuzaytepe ise, öğrencilerin yazdığı mektupları Kaymakam Tekin Dundar’a ilettiğini hatırlatarak, “Hemen park yapımına başlandı. Bir hafta gibi kısa sürede öğrencilerimiz park sevincini yaşamaya başlamadılar. Bunun üzerine öğrencilerimiz Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’a teşekkür etmek istediler. 11 kız ve 11 erkek öğrencimizi alarak teşekkür ziyaretine geldik. Öğrencilerimizin aldıkları hediyelerle bir başka mutlu olmaları bizleri de sevindirdi. Bu hizmetlerinden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.