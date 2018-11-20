Mendil satan çocukların bisiklet sevinci

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, bir grup ihtiyaç sahibi çocuğa bisiklet hediye etti.

Maddi durumları iyi olmadığından caddelerde mendil satan bir grup çocuğu fark eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, onlarla bir süre sohbet etti. Çocukların dilek ve taleplerini dinleyen Mehmetbeyoğlu, çocuklara bisiklet hediye etti.

Hediyelerini alan çocuklar ise, çok mutlu olduklarını belirterek, Kaymakam Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti.