Merkez Camisi’nin yapımına ara verildi

Çaldıran Belediye Başkanlığı, ilçe merkezinde ibadet için yetersiz olan 450 kişilik Merkez Camisi’ni yıktırarak yerine 2 bin kişilik yeni bir caminin yapımı için inşaata başlamıştı. Kış mevsimin gelmesiyle cami inşaatının yapımına ara verilerek, ilkbahar mevsiminde yeniden devam edileceği belirtildi. Caminin inşaatı hakkında bilgiler veren Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “Çaldıran ilçemizde 1996 yılında yaptırılan 450 kişilik Merkez Camimiz, ilçemizin gelişmesi ve göç alması nedeniyle ibadet eden vatandaşlarımız için yetersiz gelmekteydi. Çaldıran Belediyesi olarak amacımız hep ilçemize kalıcı projeler yapmaktı. Bunların arasında merkezimizin tarihine yakışır bir camii yapmak için karar verdik. Geçen ay eski camimizin yıkımını gerçekleştirerek yerine tek kubbe ve dört minareden oluşan 2 bin kişilik yeni bir cami inşaatına başladık. Ancak burada kış mevsiminin gelmesi ile inşaat yapımına ara verdik. İnşallah ilkbaharın gelmesi ile birlikte yeniden inşaatımıza devam edeceğiz. İnşaatımızın bay/bayan abdesthaneleri, WC, Kur’an kursu sınıflarını, yemekhane, idari kısımlar, su merkezi, engelli asansöründen oluşan bodrum katının kaba inşaatı tamamlanarak, temel duvarlarına su ve ısı yalıtım korucuları ve drenaj levhaları döşenerek temel dolgu çalışmalarını gerçekleştirdik. Gelecek sene geri kalan kısmının yapımını tamamlayarak, 2018 Eylül ayı sonlarına doğru camimizin ibadete açılmasının hedefliyoruz” dedi.