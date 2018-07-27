Mesire alanında çimlendirme çalışması

İlçede vatandaşların gezme ve piknik alanı olarak kullandığı Tepebaşı Mahallesi’ndeki 54 bin dönüm arazi üzerinde inşa edilen mesire alanı ve meyve bahçesinde vatandaşların daha rahat etmeleri için belediye tarafından modern bir kafenin yapımında sona gelindi. Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, vatandaşların hak ettiği hizmetlere kavuşması için çalıştıklarını ifade ederek, ilçenin çehresini modern bir şekilde değiştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Belediye Başkan Vekili yardımcıları Ahmet Alkan ile Ekrem Dere de mesire alanındaki çalışmaları yerinde denetleyerek bilgi aldı.