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27 Temmuz 2018 09:43

Mesire alanında çimlendirme çalışması

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatı ile 12 bin metrekarelik mesire alanına rolo çim serim işine başlandı.

Mesire alanında çimlendirme çalışması

27 Temmuz 2018 09:43


İlçede vatandaşların gezme ve piknik alanı olarak kullandığı Tepebaşı Mahallesi’ndeki 54 bin dönüm arazi üzerinde inşa edilen mesire alanı ve meyve bahçesinde vatandaşların daha rahat etmeleri için belediye tarafından modern bir kafenin yapımında sona gelindi. Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, vatandaşların hak ettiği hizmetlere kavuşması için çalıştıklarını ifade ederek, ilçenin çehresini modern bir şekilde değiştirmeye devam edeceklerini belirtti.


Belediye Başkan Vekili yardımcıları Ahmet Alkan ile Ekrem Dere de mesire alanındaki çalışmaları yerinde denetleyerek bilgi aldı.




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