Metin Memiş’ten Müdür Akdoğan’a ziyaret

Dr. Nevzat Akdoğan’ı makamında ziyaret etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Himmet Bayar, Sağlık-Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin ve bazı yöneticilerle İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Nevzat Akdoğan’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici, Kamu Hastaneler Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak da hazır bulundular.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Nevzat Akdoğan, Van’da yapılan sağlık yatırımları ve projeler hakkında Başkan Metin Memiş’e bilgi verdi. Sağlık alanında yapılan sohbet sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde toplu fotoğraf çekilmesiyle ziyaret sona erdi.