Mevlit Kandili mesajları

Vali Murat Zorluoğlu, yayınladığı mesajda, “Alemlere rahmet olarak gönderilen, insanların en hayırlısı, Yüce Yaradan’ın kulları arasından; doğruluğu, güzel ahlakı, engin hoşgörüsü, adaleti, merhameti ve mütevazılığıyla seçtiği son peygamber olan Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşrifini müjdeleyen Mevlit Kandili’ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu güzel gecenin; Peygamberimizin yaşamını, hadis-i şeriflerini ve tebliğlerini tekrar hatırlamak, düşünmek ve idrak etmek için fırsata dönüştürülmesi ve Müslümanlar için kurtuluşa vesile olması duasıyla; birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyor, tüm halkımızın Mevlit Kandili’ni en kalbi dileklerimle kutluyorum” dedi.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlit Kandili nedeniyle yayınladığı mesajda, “Mevlit Kandili’ni karşılamanın ve idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğumuyla birlikte karanlık dünyamız aydınlığa çevrildi. Bu mübarek gecelerin O’nu ve hayatını anlamak için erişilmez fırsatlar olduğunu biliyoruz. Sevgili Peygamberimizi ve O’nun öğütlerini en güzel şekilde anlamak ve hayatımıza uygulamak durumundayız. Bugün insanoğlu Peygamber Efendimizi anlamaya, O’nun engin sevgisine, keremine, merhametine ve rehberliğine muhtaçtır. Bu duygu ve düşüncelerle Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıldönümü olan Mevlit Kandili’nin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor, başta Edremit ve Vanlı hemşehrilerim olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Mevlit Kandili’ni tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.