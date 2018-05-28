MHP adaylarına karşılama

24 Haziran seçimleri öncesinde Ankara’da gerçekleştirilen MHP aday tanıtım toplantısının ardından Van’a gelen 4 milletvekili adayı, partililer tarafından karşılandı. Havaalanında partililer tarafından karşılanan adaylar, ilk olarak Cumhuriyet Caddesi üzerindeki seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Adayların partililere tanıtılmasının ardından konuşan MHP 1’inci sıra Van Milletvekili Adayı Ramazan Üçbaş, partililerin coşkulu karşılamasının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade ederek, “Bizleri havaalanından buraya kadar karşılayan tüm partililere teşekkür ediyorum. İlk defa bu kadar coşkulu bir karşılamayla karşılaştım. Bu da 24 Haziran seçimlerinin şimdiye kadar gerçekleşen seçimlerden daha farklı olacağının bir göstergesidir” dedi.

MHP 2’nci sıra Van Milletvekili Adayı Şahin Yağar’ın teşekkür konuşmasının ardından Erciş’e geçen milletvekili adayları ve partililer, burada da seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Aday tanıtım programına MHP Van İl Başkanı M. Salih Güngöralp, milletvekili adayları Ramazan Üçbaş, Yahya Cancan, Şahin Yağar, Abdulselam Arvas, Hakkari Milletvekili Adayı Fatih Özbek, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Leyla Göçken, ülkü ocakları yönetimi ve partililer katıldı.