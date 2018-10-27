MHP İl Kadın Kolları Başkanlığına Suna Baştürk getirildi

İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan MHP Van Kadın Kolları yeni Başkanı Suna Baştürk, partisinin kendisine verdiği görevden dolayı gururlu olduğunu ifade ederek, “İl ve ilçe başkanımızın teklifi ve genel merkezimizin onayı ile başkanlığa atanmış bulunmaktayım. Bundan önce bu görevi yapan il kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar yapmış oldukları çalışma ve gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Amacımız aldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımak ve elimizden gelen tüm çaba ve gayreti göstermektir” dedi.

2019 yerel seçimlerine güçlü bir şekilde çıkmayı hedeflediklerini dile getiren Baştürk, “Bu görevin vatanıma, milletime, devletime ve tüm Van halkına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, İpekyolu İlçe Başkanı Ramazan Üçbaş, Gevaş Belediye Başkanı Remzi Altıntaş, Özalp İlçe Başkanı Hikmet Atilla, Tuşba Kadın Kolları Başkanlığına atanan Nesibe Sığınç ile Gevaş Kadın Kolları Başkanlığına atanan Fethiye Eker ve kadın kolları üyeleri katıldı.