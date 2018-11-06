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MHP'den lösemili hastalara ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van Kadın Kolları Başkanı Suna Baştürk, beraberindeki partililerle lösemili hastaları ziyaret etti.


Başkan Suna Baştürk ve yönetimi, Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezini ziyaret etti. Burada ilk olarak Başhekim Prof. Dr. Cengiz Demir'le bir araya gelen partililer, daha sonra servislerde yatan lösemi hastalarını ziyaret etti. Hastalara çiçek ve kitap hediye ederek ‘geçmiş olsun' temennilerini ileten partililer, diyaliz hastalarına da moral ziyareti gerçekleşti.


Ziyaretin ardından bir açıklama yapan MHP Van Kadın Kolları Başkanı Suna Baştürk, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle hastalara moral vermek istediklerini söyledi.

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