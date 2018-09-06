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06 Eylül 2018 09:02

MİDDER Van İl Başkanlığına Erdoğan seçildi

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Van Şube Başkanlığına Hatice Erdoğan seçildi.

MİDDER Van İl Başkanlığına Erdoğan seçildi

06 Eylül 2018 09:02


Van Devlet Tiyatrosunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan MİDDER Van Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu, 15 Temmuz gazisi Yüksel Akın konuşması ile devam etti. MİDDER Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan’ın da kısa konuşmasının ardından tek liste halinde gidilen genel kurulda, Hatice Erdoğan il başkanlığına seçildi. Seçim sonrasında bir açıklamada bulunan Erdoğan, konuşmasına 15 Temmuz şehitlerini anarak başladı. Görevini layıkıyla yerine getirmeye büyük çaba sarf edeceğini ifade eden Erdoğan, kurulun hayırlara vesile olması dileklerinde bulundu.


Programa AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, Memur-Sen Van İl Temsilcisi Osman Ayşin ve vatandaşlar katıldı.




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