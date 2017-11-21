15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Van Şube Başkanı Ahmet Yertürk, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, dernek hakkında bilgi verdi. Başkan Yertürk, derneğin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası halkta bilinç uyandırmak amacıyla kurulduğunu kaydetti. Merkezi Manisa’da bulunan derneğin birçok ilde faaliyet gösterdiğini ifade eden Yertürk, “MİDDER’in amacı, 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekerek, milli birlik ve beraberlik konularında farkındalık oluşturmak, aynı zamanda demokrasi şehitlerinin emanetine sahip çıkmak ve anılarını gelecek nesillere taşımak, vatanın bölünmez bütünlüğünün ve milletin iradesini, modern veya post modern darbelerle harcanmayacak kadar değerli unsurlar olduğu düşüncesini yaymak ve demokrasi kültürüne sahip çıkmayı hedefliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimine benzer darbelerin yaşanmaması için sivil inisiyatif alarak toplumsal bir bilinç oluşturmak ve 15 Temmuz’da yaşanan kahramanlık örneğini, milli duruşu gelecek nesillere aktarmak için sivil inisiyatif almak istiyoruz” dedi.

Türk milletinin kanında, canında ve ruhunda demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık olduğunu dile getirerek Yertürk, “15 Temmuz darbe girişiminde bulunan vatan hainleri, Türk milletinden büyük ders almıştır. 15 Temmuz bu ülke için önemli tarihlerden biri olmasının yanında belki de uzun yıllar sürecek bir mücadelenin de ateşleyicisi olmuştur. Ülkemize dışarıdan ve içeriden musallat olmuş bütün hain düşüncelere ve düşmanlara karşı bir olmanın, diri olmanın, bütün olmanın en büyük sebebi olmuştur. O gece bu ülke için gözünü kırpmadan hayatını feda eden kahramanların gelecek nesillere kalan emanetidir bu ülke. İşte 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği de bu düşünceyle kurulmuş ve kahramanlarımızın mirasını gelecek nesillere aktarıp yaşatmak en önemli gayesi olduğunu düşünerek bu yola girmiştir” diye konuştu.