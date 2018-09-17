Milletvekili Arvas yeni eğitim öğretim yılını kutladı

2018-2019 eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Milletvekili Abdulahat Arvas, “Van ‘da yaklaşık 330 bin öğrenci, 16 bin öğretmen ve 7 bin civarında milli eğitim çalışanı için ders zili bugün çaldı. Yeni dönemde başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza başarılar diliyorum” dedi.

Mesajında sorunların panzehirinin eğitim olduğuna değinen Arvas, “Bölgemizin en önemli ve en derin sorunu şüphesiz ki eğitim sorunudur. Bütün sorunlarda ancak eğitimli bir toplumla çözülebilir. Bölgemizin geri kalmasının ve bütün kötülüklerin en köklü sebeplerinden biri cehalettir. Eğitimde altyapının güçlendirilmesi ve kalitenin yükseltilmesi sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır. Bugüne kadar yaşadığımız sorunların panzehiri eğitimdir. Eğitimde Van hak ettiği yerde değildir. Geçmiş yıl verilerine göre, eğitimde Van'ın Türkiye genelindeki başarı sıralaması 76'dır. Bu vahim durumun düzeltilmesi elzemdir. Çözüm konusunda eğitimciler ve öğretmenler yalnız bırakılmamalıdır. Bu konuda sadece kamunun değil bütün paydaşların ve ailelerin sorumluluk alması gerekmektedir. Örneğin eğitim camiasından, üniversiteden ilgili sivil toplum kuruluşlarından ve okul aile birliği başkanlarından bir 'Eğitim Meclisi' kurulabilir. Farklı bakış açıları ve önerilerle başarı çıtasının yükselmesine katkı sağlanabilir” ifadelerine yer verdi.

“Bir öğrenci yetişir, memleket değişir” diyen Arvas, “Eğitime yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır; insana yapılan yatırım ülkenin hatta insanlığın geleceğine yapılan yatırımdır. Bir öğrenci yetişir dünya değişir anlayışla Ak Parti döneminde 16 yılda eğitimde devrim yaşandı. Eğitime ayrılan bütçe ise 2,5 milyar liradan 42 milyar liraya çıktı. Türkiye'de toplam okul sayısı 2002 yılında 43 bin 696 iken 2018'de 65 bin 897 oldu. Derslik sayısı 2002'de 347 bin iken 2018 yılı itibariyle bu sayı 679 bin oldu. Okul sayısı yüzde 50'nin üzerinde artarken, derslik sayısı ise neredeyse ikiye katlandı. AK Parti iktidarı ile birlikte okullarda ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. 2002 yılında 45 lira olan lisan öğrencilerinin aldığı burs ücreti, 2018 yılı itibariyle 470 liraya yükseltildi. AK Parti ile birlikte her ile bir hatta bazı illere birden fazla üniversite açıldı. 2002 yılında 73 olan üniversite sayısı bugün 181'e kadar yükseldi. Yine 2002 yılına kadar birikmiş ve katmerleşen eğitim sorunları Ak Parti ile birlikte çözüm bulmuştur. Eğitim uzun soluklu bir iştir. Ama şükürler olsun ki Türkiye'nin, eğitimde fiziki ve altyapı sorunlarını büyük ölçüde aştık. Bundan sonra hedeflenen eğitim kalitesini yükseltmek ve değerler sistemi içerisinde dünya ile rekabet edebilen bir nesil yetiştirmektir. Biliyoruz ki nitelikli, öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesiller yarınlarımızın teminatıdır. 16 yıldır aralıksız devam eden eğitim hizmetleri, değişen ihtiyaçlar ve beklentiler dikkate alınarak, artarak devam edecektir. Ülkemizi ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz öğrencilerimizin daha iyi donanıma sahip olması için her türlü gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.