Milletvekili Arvas'tan Aşura günü mesajı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas yayınladığı mesajında, “Kerbela mesajında, bize düşen vazifelerden biri de Kerbela'dan bir ayrılık, gayrılık değil, birlik, beraberlik ve kardeşlik çıkarmaktır” dedi.

Kerbela'da yaşananlardan çıkarılacak dersler ve ibretler olduğunu belirten Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İslam coğrafyasında yeni Kerbelalar yaşamamak için derin bir ferasete ihtiyacımız olduğunu söyleyerek, “Kerbalanın bize en büyük mesajı birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Eğer bu mesajı idrak edemezsek İslam coğrafyasında hüznün ve matemin acılı hikâyeleri yaşanmaya devam edecektir. Bizim ortak düşmanımız cehalettir, farklılıkları kavga sebebi sayan cahilliktir. Kardeşi kardeşe düşman yapan fitnedir” dedi.

Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşura'nın tarih boyunca Müslümanlar açısından ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Arvas; “Aşura günü, aynı zamanda İslam tarihinde ve hafızalarımızda derin bir hüzün ile yer etmiştir. Bu elim günde, Sevgili Peygamberimizin torunu Hazret-i Hüseyin Efendimiz, yanında bulunan yetmişten fazla Müslüman ile birlikte Kerbelâ'da şehit edilmiştir. Kerbelâ, Allah ve Resûlüne iman edip, Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısıdır. Bu menfur hadiseyi gerçekleştirenler, mezheb ve meşreb farkı gözetmeksizin, istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkûm olmuşlardır. Muhammedi ihlas ve iffet, Hüseyni ruh ve şuur ile Kerbela, haksızlık karşısında direnmenin adıdır. Bugün her türlü kutuplaşmayı bir tarafa bırakarak kardeşlerimize gönüllerimizi açmalı, daha sıkı kenetlenmeliyiz. Müslümanlar arasına tefrika sokmaya, fesadı körüklemeye çalışan her türlü şer odaklarını bertaraf etmeliyiz. Ortak bir tavır ortaya koyarak zulmü besleyen ve şiddeti körükleyenlere dur demeliyiz. Irk, mezheb ve meşreb farklılıklarının arkasına sığınarak kardeşliğimizi hedef alanlara, müslümanlar arasında yeni Kerbelâ'lar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olmalıyız. İslam'ın aydınlığında buluşan gönüllerimizle, hakkı ve hakikati ayakta tutmalıyız. Hazret-i Hüseyin Efendimizi, Kerbela şehitlerini ve bugüne kadar hak, hakikat ve adalet için can veren bütün şühedayı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor, Cenab-ı haktan rahmet diliyorum” ifadelere yer verdi.