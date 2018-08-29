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29 Ağustos 2018 16:58

Milletvekili Arvas’tan hastane ziyareti

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.

Milletvekili Arvas’tan hastane ziyareti

29 Ağustos 2018 16:58


Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak’ı makamında ziyaret etti. Milletvekili Arvas ve beraberindeki heyet, hastanede yürütülen sağlık hizmetleri hakkında Başhekim Doç. Dr. Mehmet Parlak’tan bilgiler aldı. Son zamanlarda sağlıkta şiddette ve hekim sıkıntısına da değinen Başhekim Doç. Dr. Parlak; AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas’a ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.


Ziyaret esnasında SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Şahabettin Işık ve Kalite Destek Müdürü İbrahim Koç’ta hazır bulundu.




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