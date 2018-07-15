Milletvekili Gülaçar’dan ‘15 Temmuz’ mesajı

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, 15 Temmuz gecesi millet olarak hain bir darbe girişimine şahitlik ettiklerini söyledi. Gülaçar, “Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış hain bir terör örgütünün bu ihaneti, milli irade ve eşi benzeri olmayan bir halk direnişi ile yerle bir edilmiştir. Gözleri TBMM’yi bombalayacak ve silahsız sivil vatandaşlarımızı hedef alacak kadar dönmüş bu terör örgütü, öncelikle Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu ve akabinde milletimizin basiretiyle adaletin ellerine teslim edilmiştir. Vatanın bağımsızlığı uğruna F16’lara kafa tutan ve kendisini tankların önüne atan milletimiz, milli iradeden katiyen taviz verilmeyeceği mesajını ihanet odaklarına en net bir biçimde iletmiştir. Milletçe bir daha yaşamayı arzu etmediğimiz o gece, bizlere birlik ve beraberliğin önemini göstermenin yanı sıra içerideki anlaşmazlıklarımızı bir kenara bırakıp asıl düşmana odaklanmanın önemini gösterdi. Türkiye’nin Doğusundan Batısına ve Kuzeyinden Güneyine aziz milletimiz göstermiştir ki Türkiye dış güçlerin oyuncağı olan terör örgütleri tarafından yönetilmeyecek ve halkımız kimselerin boyunduruğu altına girmeyecektir. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla ve Çerkeziyle milletimiz, 15 Temmuz gecesinde ve devam eden süreçte Başkanımız Erdoğan’ın çizdiği rotadan şaşmamış, Yenikapı ruhu etrafında yekvücut olmuştur” dedi.

Bu vatanın ikinci Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşmüş ve gazilik mertebesine erişmiş evlatlarını hiçbir zaman unutmadığını ve her zaman gönüllerde yaşatacağını belirten Gülaçar, “Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi şehit düşen ve milli mücadele yolunda bugüne dek şehadet şerbetini içmiş milletimizin her bir ferdine Allah’tan rahmet, sevenlerine de bir kere daha başsağlığı diliyoruz. Bu hain kalkışmayı bir kez daha şiddetle kınarken, millet iradesinin bir daha bu tip hain kalkışmalarla akamete uğratılmamasını da Rabbimizden niyaz ediyoruz” ifadelerini kullandı.