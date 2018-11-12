Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'ye tebrik ziyareti

Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'yi makamında ziyaret ederek, aldığı başarı ödülünden dolayı tebrik etti.

Artı Eğitim Dergisi ve egitimtercihi.com tarafından düzenlenen ‘Eğitimde Başarı Ödülleri' gecesinde yılın en başarılı milli eğitim müdürü seçilen Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'ye tebrik ziyaretleri sürüyor. İl Müftüsü Nimetullah Arvas, İl Müftü yardımcıları Sacit Emiri ve Sabahattin Kesti, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'yi makamında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin yılın en başarılı milli eğitim müdürü seçilmesinden dolayı tebrik ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren İl Müftüsü Nimetullah Arvas, başarılı çalışmalarının devamını diledi. Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin bu ödülü hak ettiğini belirten Müftü Arvas, İl Milli Eğitim Müdürü Tevke'ye bir tablo hediye etti.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas ve yardımcılarına tebrik ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, eğitime katkılarından dolayı teşekkürlerini ifade etti.