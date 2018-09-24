Minibüs takla attı: 1 yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, bugün ilçenin Değirmendüzü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.A. yönetimindeki 65 DR 322 plakalı minibüs, aniden şerit değiştiren öndeki araca çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, soruşturma başlatıldığı belirtildi.