Minibüs takla attı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Nişanbey Uçar yönetimindeki 65 DN 898 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Kazada; sürücü Nişanbey Uçar, Tahir Bilgiç, Turhanbey Güçlü, Cihanbey Demir ile Mehman Güzel isimli şahıslar çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.