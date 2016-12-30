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30 Aralık 2016 17:57

Minik öğrencilerden yeni yıl ziyaretleri

Minik öğrencilerden yeni yıl ziyaretleri

30 Aralık 2016 17:57

VAN (İHA) – Van’ın Çatak ilçesindeki Sevgi Anaokulu öğrencileri, yeni yıl nedeniyle bazı ziyaretlerde bulundular.
Sevgi Anaokulu öğrencileri, yeni yıl için dilek ve temennilerini paylaşmak üzere ilk olarak İlçe Kaymakamı Hacı Asım Akgül’ü makamlarında ziyaret ettiler. Takdim edilen yeni yıl kalemliklerini alan Kaymakam Hacı Asım Akgül, miniklere yeni yıldan beklentilerini sordu. Güzel dilek ve temennilerle oradan ayrılan minikler, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı’yı da ziyaret ederek, hediyelerini sundular.
Öğrenciler, daha sonra Atatürk Ortaokulu konferans salonuna giderek aileleri ve okul idaresince hazırlanan etkinliğe katıldılar. Patlamış mısır yiyerek film izleyen miniklerin sevinci görülmeye değerdi.
Okul Müdürü Miray Manto, yeni yıl denilince insanların hep güzel dilekler dilemek istediğini ifade ederek, “Güzel yürekli çocuklarımızın bir gülüşleri bizler için her şeye bedel. Onları bir nebze mutlu edebilmek için böyle bir organizasyon düzenlemek istedik. Belleklerinde güzel bir hatıra kalacağını düşünüyorum. Bugün için bizlere vakit ayıran Kaymakamımız Hacı Asım Akgül’e ve Savcımız Mustafa Aşçı’ya, ayrıca yardım ve desteklerini esirgemeyen fedakar öğretmenlerimiz ve kıymetli velilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.



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