Minik öğrencilerden yılsonu etkinliği

Van Kültür Merkezi Bahçesinde düzenlenen iftar programıyla başlayan etkinliğe Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanı Erkan Akın, öğrenciler ile velileri katıldı. İftar programının ardından yılsonu gösterisi Devlet Tiyatrosu sahnesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yalçın, anne ve babaların çocuklar için rol model olduğunu ve çocukların eğitiminde ailenin çok önemli olduğunu ifade etti. Aynı zamanda öğretmen olduğunu ve sonradan belediyeciliğe geçtiğini belirten Yalçın “Çocuk eğitimi sabır gerektiren zor bir iştir. Bilgi, emek, ilgi ve sevgi ister. Çocuklar birer cevher gibidir nasıl işlerseniz öyle şekillenir. Bu cevheri işleyecek olanda aileler ve öğretmenlerdir. Çocuklarımızı iyi eğitelim. Çünkü bu çocuklar bizlerin ülkemizin geleceğidir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sahneye çıkan yaşları 3 ile 6 arasında değişen minik öğrenciler Anadolu’nun çeşitli yörelerinden sergilediği halk oyunları gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Eğitimini tamamlayan minik öğrenciler gösterilerin sonunda hep birlikte kep fırlattı. Ailelerin duygulu anlar yaşadığı tören, öğrencilere mezuniyet diploması verilmesiyle tamamlandı.