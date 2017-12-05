Minik öğrencilere sıcak yemek

Salihiye Mahallesi’ndeki Ercişli Emrah İlkokulunda normal eğitim programı kapsamında öğrenim gören öğrenciler, öğle saatinde evlerinden getirdikleri yiyecekleri sınıflarda sağlıksız bir şekilde tüketiyorlardı. Bunun üzerine okul aile birliği, idareden okul bahçesinde bulunan ve atıl durumdaki prefabrik binayı tamir ederek yemekhaneye çevrilmesini talep etti. Tadilatın ardından, yemeklerini hijyenik bir ortamda tüketen minik öğrencilere bu kez de özel bir yemek firması aracılığıyla 4 çeşit sıcak yemek 5 TL karşılığında verilmeye başlandı. Uygulamadan oldukça memnun kalan öğrenci ve velileri, okul idaresi ve emeği geçenlere şükranlarını ilettiler.

“Öğrencilerimize sağlıklı, doyurucu bir ortamda yemek imkanı sağladık”

Ercişli Emrah İlkokulu Aile Birliği Başkanı Kürşat Aslan ise, velilerin sundukları öneriyi yönetim olarak dikkate aldıklarını, çoğunluğun kabul ettiği projeyi hayata geçirmenin ayrıca mutluğunu yaşadıklarını belirterek, ‘’Okulumuzun yemekhanesini okul idaresi ve milli eğitim müdürümüzün katkıları ile faaliyete geçirdik. Öğrencilerimize sağlıklı, doyurucu bir ortamda yemek imkanı sağladık. Günlük 5 TL karşılığında özel bir yemek firmasının getirdiği üç çeşit sıcak yemeğin yanında meyve vermekteyiz. Okul Müdürümüz Mustafa Kotan zaten yeterli özeni göstermektedir. Emeği geçenlere bir kez daha velilerimiz adına şükranlarımızı iletiyoruz’’ dedi.

“Bu kadar güzel bir yemeğe 5 TL çok büyük bir ücret değil”

Ferit Akyol isimli öğrenci velilisi de, çocuğuna sıcak bir ortamda sıcak yemek servisi yapılmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade ederek, “Yemeklerin kalorisi hesaplanmış, çeşitlerde çok güzel. Çok memnunuz. Bu kadar güzel bir yemeğe 5 TL çok büyük bir ücret değil. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.