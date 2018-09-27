Minik Yusuf tekerlekli sandalyeye kavuştu

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki ‘Minik Hayaller Çocuk Mağazası'na Güneş Umuttur Derneği tarafından bağışlanan tekerlekli sandalye, 13 yaşındaki Yusuf Şimşek'e verildi.

Van merkezde ikamet eden Şimşek ailesinin 4 çocuğundan biri olan Yusuf Şimşek, geçirdiği hastalık sonrası 2006'dan beri yürüme yeteneğini kaybetti. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan küçük Yusuf, maddi durumları iyi olmadığı için de tekerlekli sandalye alamadı. Hastane bünyesindeki Minik Hayaller Çocuk Mağazası'na durumu bildirilen Yusuf'a, Güneş Umuttur Derneğinin bağışladığı tekerlekli sandalyenin verilmesine karar verildi.

Hastane yetkilileri, serviste yatan Yusuf'u ziyaret ederek, tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Mutluluğu gözünden okunan baba Mehmet Şimşek ve ailesi; hastane yönetimine, Minik Hayaller Çocuk Mağazası bağışçılarına ve Güneş Umuttur Derneğine teşekkür ettiler. Oğlunun artık kucakta taşınmayacağını ve yatakta uzanarak zaman geçirmekten kurtulduğunu belirten baba Şimşek, “Emeği geçen herkesten Allah razı olsun'' dedi.