Minikler sevimli dostlarını ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Hayvan Bakımevindeki sevimli dostlarını ziyaret eden öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi. Öğretmenleriyle birlikte, Bostaniçi Mahallesi Özalp Yolu üzerinde bulunan Hayvan Bakımevine gelen yaklaşık 150 öğrenci, burada tedavi gören kedi ve köpeklerle yakından ilgilendi. Miniklere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen gezi programında veteriner hekim Şah İsmail Bilge, bakımevinde bulunan hayvanların cinsleri ve bakımları hakkında öğrencilere çeşitli bilgiler verdi.

Özellikle yavru kedi ve köpeklerle yakından ilgilenen öğrencilerin mutlulukları yüzlerinde okunurken, kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun özel çabalarıyla geçtiğimiz yıl faaliyete geçen ve bölgede tek olma özelliği taşıyan bakımevi, bin 400 metrekare kapalı alanı olmak üzere toplam 18 bin metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Aynı anda 200 köpek, 100 kedi olmak üzere toplam 300 hayvanın barınabileceği bakımevinde; kısırlaştırılma, aşılama, muayene ve tedavi hizmetleri bir arada veriliyor.