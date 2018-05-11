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11 Mayıs 2018 21:15

Misafir öğrenciler Vali Zorluoğlu’nu ziyaret etti

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında iller arası öğrenci gezileri sürerken, son olarak Antalya’dan 100 öğrenci Van’a geldi.

Misafir öğrenciler Vali Zorluoğlu’nu ziyaret etti

11 Mayıs 2018 21:15


İlimizde iki gün sürecek programlarında Van’ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezecek olan orta öğretim 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri, Van Valisi Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etti. Valilik bahçesinde öğrencileri karşılayan Vali Zorluoğlu, önceki günlerde 3 bin Vanlı öğrenciyi İzmir ve Çanakkale’ye uğurladıklarını anımsattı. Van’ın tarihinin çok eskilere dayandığını belirten Vali Zorluoğlu, “Öğrencilerimiz ilimizde tarihi-kültürel alanların yanı sıra, en önemli doğal güzelliklerimizden biri olan Muradiye Şelalesi’ni de ziyaret edecekler. Orada çok güzel bir olaya tanıklık edecekler. Van Gölü’nde yaşayan tek balık türü olan İnci Kefali’nin görsel şölenine şahit olacaklar” dedi.


Vali Murat Zorluoğlu, buluşma sonunda hatıra fotoğrafı çektirdiği öğrencilere kitap hediye etti.




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