İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mobilya parçalarının içerisinde 3 bin paket kaçak sigara çıktı

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda mobilya parçalarının içerisine zulalanmış 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda mobilya parçalarının içerisine zulalanmış 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, araç içerisinde bulunan mobilya parçalarının içerisine zulalanmış toplam 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. isimli şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.