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‘Muarrak' sanatına yoğun ilgi

Van’ın İpekyolu Belediyesi Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde, ağaç kabukları ve ahşap parçalarıyla yapılan “Muarrak” sanatı kursları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde, ağaç kabukları ve ahşap parçalarıyla yapılan “Muarrak” sanatı kursları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, henüz yeni tanınan ve yaklaşık 8 yıllık bir geçmişi olan ‘Muarrak' sanatını canlandırmak adına Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde kurs düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda hafta içi her gün Afgan uyruklu eğitmenlerin öğretimiyle devam eden kurslara, hafta sonu kursları da ekleniyor. Van halkının bu sanatı çok sevmesi ve gelen yoğun talepler üzerine, cumartesi-pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında verilecek kurslara katılmak isteyen vatandaşlarımız, Berivan Kültür Sanat Merkezine başvurabilirler. İpekyolu Belediyesi, alt ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal-kültürel faaliyetleri çerçevesinde hizmette olan birbirinden farklı eğitim kurslarına yenilerini de eklemeye devam edecektir” denildi.

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