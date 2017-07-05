Muay Thai seçmeleri Erciş yapıldı

Van, Iğdır ve Erciş’ten toplam 30 sporcunun katıldığı müsabakalar; minikler ve yıldızlar kategorilerinde yapıldı. Erciş İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen müsabakalar öncesi bir konuşma yapan Erciş Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Yaşar, gençleri sporun her alanında yetiştirme gayesinde olduklarını belirterek, yapılan organizasyonda seçilen sporcuların milli takım seçmelerine gideceğini söyledi. Katılım yapan sporculara başarı dileklerini de ileten Yaşar, spora ve sporcuya verdiği değerden dolayı da Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar’a teşekkür etti.

Kaymakam Yaşar da, Erciş’in böyle bir müsabakaya ev sahipliği yapmasından ötürü emeği geçenleri tebrik ederek, “Spor ruhu bölgemizin ruhu olsun inşallah” dedi.

Daha sonra müsabakalara geçildi. Minikler ve yıldızlar kategorisinde yarışan çocuklar kıyasıya bir rekabet içerisinde müsabakalarını tamamladılar. Başarı gösteren sporcuların 11-16 Temmuz tarihleri arasında Nevşehir’de yapılacak olan Demet Sezen Muay Thai Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandıkları bildirildi.

Minikler kategorisinde Berkay Çiftci, Ali Bayram, Tuhana Ay, Dora Yeni, Almira Ay ile Mehmet Kayacı rakiplerinin eleyerek birinci olurken, yıldızlar kategorisinde ise Hayrullah Denizci, Murat Baran Özdemir, Musa Erçetin, Ahmet Bedirhanoğlu, Hamza Demirelli, Ferhat Demirelli, Hüseyin Işık, Mutlay Tatar, Hasan Ali Yılmaz, Kadir Mert ve Yasin Efe Yıldırım seçmelere gitmeye hak kazandılar. Sporcuları müsabakalara Zekeriya Mert, Halit Babaya, Sinan Ağlar ile Yunus Güngörmez’in hazırladıkları belirtildi.

Müsabaka sonunda dereceye giren sporculara madalya ve belgeleri Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar ile kurum amirleri tarafından takdim edildi.