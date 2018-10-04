Müdür Akdoğan, devlet hastanesinde incelemelerde bulundu

Dr. Nevzat Akdoğan, yapımı devam eden Gürpınar Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Nevzat Akdoğan, yapımı devam eden Gürpınar Devlet Hastanesi ve inşaatı tamamlanarak hizmete giren Kırgeçit Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulundu. Sağlık Müdürü Op. Dr. Nevzat Akdoğan, Sağlık Bakanlığının belirlediği hedef ve stratejilere uygun olarak sağlık hizmeti sunulabilmesi için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “2015'te ilk ihalesi yapılan 10 yataklı Gürpınar Devlet Hastanesi, belirli nedenlerden dolayı yarım kalmıştı. Hastanemizi yılsonuna kadar halkımızın hizmetine sunmayı planlamaktayız” dedi.

Müdür Akdoğan, beraberindeki Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş, Sağlık Müdürlüğü Mimar Dilara Akdağ, Yapı Öğretmeni Erkan Paçal ve yüklenici firma yetkilileriyle yaptığı incelemenin ardından Kırkgeçit'e geçerek hizmete giren aile sağlık merkezini ziyaret etti. Kırkgeçit'te yaşayan vatandaşların birinci basamak sağlık hizmeti alabilecekleri gibi aile hekimlerinin de daha modern imkanlarla çalışabilecekleri bir merkeze kavuşmuş olduklarını ifade eden Akdoğan, ‘Şimdi gelişim aşamasındayız. Bu yeni aşamada birinci önceliğimiz. hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak. Bu nedenle bizler çalışanlarımızın sahada yaşadıkları sıkıntıları yerinde görmek ve en hızlı şekilde çözüm önerileri üretebilmek için buralardayız. Çalışanlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz ve en kısa sürede problemleri çözeceğiz” ifadelerini kullandı.