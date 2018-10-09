Müdür Ekici'den Atatürk Anadolu Lisesine ziyaret

Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Taşdemir, beraberindeki Müzik Öğretmeni Hamza Durgun, Resim Öğretmeni Ferhat Akdeniz ve 10. sınıf öğrencisi olan Batuhan Gencer ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'yi makamında ziyaret ederek, Batuhan Gencer'in resim atölyesinde yapmış olduğu “Çift Başlı Kartal”ı hediye etmişti. Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de, Atatürk Anadolu Lisesine iade-i ziyarette bulunarak 10. sınıf öğrencisi Batuhan Gencer'e hediyeler verdi.

Atatürk Anadolu Lisesinde İl Eğitim Tarihi Müzesi ile resim ve müzik atölyelerini gezen İl Emniyet Müdürü Ekici, öğrencilerle birlikte müzik dinletisine eşlik etti.