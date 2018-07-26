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26 Temmuz 2018 10:09

Müdür Görentaş’tan ‘elma kurdu’ uyarısı

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, elma yetiştiricilerinin “elma kurdu” zararlısına karşı mücadele yapması konusunda uyarıda bulundu.

Müdür Görentaş’tan ‘elma kurdu’ uyarısı

26 Temmuz 2018 10:09


Elma bahçelerinde elma iç kurduna karşı mücadele yapılması gerektiğine işaret eden İl Müdürü Görentaş, "Elma iç kurdu, meyveleri delerek içinde galeri açar. Etli kısmını ve çekirdeklerini yer ve pislikler bırakır. Sonuç olarak da meyvelerin dökülmesine, ağaç üzerinde kalan kurtlu meyvelerin ise kalite ve niteliğinin bozulmasına sebep olur" dedi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince yapılan çalışmalar, tahmin ve erken uyarı istasyonlarından alınan veriler doğrultusunda elma iç kurduna karşı 2. döl ilaçlamaya Erciş, Muradiye, Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde 24 Temmuz 2018 tarihinden itibaren, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde ise 26 Temmuz 2018 tarihinden itibaren başlanması gerektiğini vurgulayan İl Müdürü Görentaş, elma iç kurdu zararlısına karşı bu tarihlerden itibaren önlem alınması gerektiğini vurguladı.


Bu zararlı ile mücadele edilmemesi halinde elmanın ekonomik değerinin düşeceğine dikkat çeken İl Müdürü Görentaş, zamanında mücadele yapılmadığı takdirde yüzde 60 ila 100 arasında zarara yol açabileceğini kaydetti.




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