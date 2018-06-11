Müdür Görentaş’tan elma üreticilerine uyarı

Açıklamalarda bulunan Görentaş, Van’da meyveciliğinde ana ürününün elma olduğunu ve elmanın da ana zararlısının elma iç kurdu (Cydiapomonella) olduğunu belirterek; doğru zaman, doğru ilaç ve doğru yöntemle mücadele yapılmadığında büyük verim kayıplarının yaşanabileceğini söyledi. Görentaş, “Bu kapsamda; elma iç kurduna karşı doğru zamanda mücadele yapılabilmesi için ilçelerimizde 3 adet elektronik tahmin ve erken uyarı istasyonu kurduk. Arazide eşeysel tuzaklar asıldı ve fenolojik gözlemler yapıldı. İstasyonlarımızda ve arazide elde edilen veriler, teknik personellerimiz tarafından değerlendirildiği ve böylece elma iç kurdunun mücadele zamanını tespit ederek üreticilerimize duyurduk. Bütün bu bilgiler ışığında 2018 yılı tahmin ve erken uyarı çalışmaları doğrultusunda elma iç kurduna karşı 1. döl 1. ilaçlamaya Erciş, Muradiye, Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde 9 Haziran 2018 tarihinden itibaren, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde 13 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlatılacak. Üreticilerimizin ürünlerinde verim ve kalite sorunlarının yaşanmaması için mutlaka bu uyarılara dikkat etmeleri gerekir. Bu zararlıya karşı nasıl mücadele edileceği ve kullanılacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi almak isteyen üreticilerimizin mutlaka en yakın il ve ilçe müdürlüklerimize gitmeleri gerekir” dedi.