Müdür İnanç'tan Müdür Tevke'ye ziyaret

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, beraberindeki gençlik merkezi müdürleri, gençlik liderleri ve okul temsilcisi gençlerle İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'yi ziyaret etti.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte gençlik merkezi müdürleri, gençlik liderleri ve okul temsilcisi olan gençlerle İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'yi makamında ziyaret ederek, gençlik merkezlerinde yürütülen faaliyetler hakkında müzakerelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, gençlik merkezleri tarafından okullarda yürütülen proje ve çalışmalar ele alındı. Toplantıda gençlik merkezlerinde verilen hizmetleri ve yapılan çalışmaları anlatan İnanç, her gençlik merkezinin sorumluluk alanındaki her okuldan bir kız bir de erkek temsilcisi belirlediğini kaydetti. İnanç, “Belirlediğimiz bu temsilciler, liderlerimiz ile birlikte okullarımızda bakanlığımızın ülke geneli başlatmış olduğu projeleri öğrencilerimize aktarıyorlar. İl müdürlüğümüzce ilimiz ve ilçelerimizde öğrencilerimizin fiziksel ve sosyal gelişimleri için spor tesislerimizde ve gençlik merkezlerimizde yürüttüğümüz her bir faaliyetimizin odak noktasında yine gençlerimiz vardır. En büyük amacımız, onlara en iyi hizmeti sunabilmektir. Okullarımızda temsilci gençlerimizi seçmemizdeki amacımız, kurumumuzca yürüttüğümüz faaliyetlerden kendisinin yararlanması ve yararlandığı bu imkânlardan çevresinin de faydalanmasını sağlamaktır. Ulaştığımız ve fikirlerine başvurduğumuz gençlerimiz, ülkemizin geleceğini inşa etmede bir rol üstlenecektir. Bakanlığımızın ülke geneli başlatmış olduğu, bizlerinse ilimizde yürüttüğü birçok faaliyet ve projelerimiz mevcuttur. Kamplardan 400 genç, ‘Şehirler, Kültürler ve Yörelerimiz' projesinden bin 584, Van Valiliği ile birlikte yürüttüğümüz ‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor' projesi kapsamında 405 gencimiz İstanbul, Bursa, Çanakkale, Edirne ve Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerini görme imkânı buldular. Bin 100 gencimiz Van'ın ve Van Gölü Havzası'nın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini ziyaret etme imkanı buldular. Aynı proje çerçevesinde 3 bin 600 gencimiz kültürel, sanatsal ve sportif eğitimlere katılmıştır. İnşallah bu güzel projelerimizle sizlerle birlikte daha çok gencimize ulaşarak onları da projelerimizden faydalandıracağımıza inanıyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise; ziyaretten çok memnun olduğunu belirterek, hedef kitlenin ortak olduğunu ve aynı hedefe ulaşmak için gayret sarf ettiklerini ifade etti. Gençlik çalışmalarına ve gençlik merkezlerinin faaliyetlerine her türlü desteği vereceklerini söyleyen Tevke, “Okullarda birlikte çalışarak gençlerimizin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile iştigal olmaları için birlikte çalışacağız” diye konuştu.