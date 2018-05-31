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31 Mayıs 2018 11:02

Müdür İnanç’tan teşekkür mesajı

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van’da ilk defa gerçekleştirilen Türkiye-Hollanda 2018 CEV Erkekler Altın Avrupa Ligi maçında milli takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlara ve organizasyona katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

Müdür İnanç’tan teşekkür mesajı

31 Mayıs 2018 11:02


Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Van’da 23 Mayıs 2018 tarihinde yapılan ve ev sahipliğini ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün gerçekleştirdiği Türkiye-Hollanda 2018 CEV Erkekler Altın Avrupa Ligi voleybol maçı nedeniyle bir teşekkür mesajı yayınlayan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Öncelikle Türkiye Voleybol Federasyonumuz ile yaptığı ikili görüşmelerle ilimizde ilk defa bir milli maça ev sahipliği yapmanın mutluluğunu bizlere yaşatan Valimiz Murat Zorluoğlu’na şahsım, kurumum ve Van adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine bu organizasyondaki önemli katkılarından dolayı başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Büyükşehir Belediyemize, Yüzüncü Yıl Üniversitemize, emniyet teşkilatımıza, askeri güçlerimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Kara Kobralar Vanspor Taraftarlar Derneğine, sivil toplum kuruluşlarımıza ve katılım sağlayan bütün vatandaşlarımıza, milli takımımızı yalnız bırakmayarak oynanan karşılaşmanın son dakikasına kadar tribünleri dolduran bütün herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.


Organizasyon için Türkiye Voleybol Federasyonuna da teşekkür eden İnanç, Hollanda karşısında alınan muhteşem galibiyetle salonu dolduran yaklaşık 5 bin 500 Vanlı sporseveri sevince boğan A Milli Voleybol Takımımızın antrenör ve sporcularına da teşekkür etti.




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