Müdür Kırekin’den Kaymakam Doğramacı’ya ziyaret

Van Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, beraberindekilerle Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı’yı makamında ziyaret etti.

Kıyasettin Kırekin, beraberindeki Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, Gevaş İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Cüneyt Arvas, Çaldıran İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Aslan ile Kaymakam Doğramacı’yı ziyaret ederek, Gürpınar ilçesinin eğitim durumu hakkında fikir alışverişinde bulundular. Ziyarette konuşan Kaymakam Doğramacı, Türkiye’de 1 milyondan fazla öğretmenin ve 15 milyona yakın memur bulunduğu belirterek, “Toplumun kaynaşması anlamında çalışanların Türkiye’nin her yerinde görev alması, çalışması büyük önem arz ediyor. Böylelikle toplum birbirine karışır, hamurlaşır ve güzel bir birliktelik ortaya çıkar. Ön yargıların tamamen kırılması gerekir. Farklı kültürleri içselleştirmemiz lazım. Bireylerin farklı yerlerde görev yapması her zaman fayda sağlar” dedi.



“Eğitim camiası güzel işler yapıyor”

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak birlikte yapılacak çalışmalarla Gürpınar ilçesinin çehresinin değişeceğine inandıklarını belirten Kaymakam Doğramacı, “Eğitim camiası genel itibariyle güzel çalışmalar yapıyor. İnanıyorum ki birlikte çalışırsak daha güzel işlere imza atarız. Genel olarak eğitimin altyapı şu an iyi durumda. Van olarak eğitimde yakalanan bir ivme var, bunu daha üst seviyelere taşımak için gayret göstermeliyiz” diye konuştu.



“Sürekli sınav öğrenciyi boğuyor”

Türkiye’de uygulanan eğitim sistemi hakkında da fikirlerini dile getiren Kaymakam Osman Doğramacı, mevcut sistemin öğrenciyi boğduğunu söyledi. Özellikle sıklıkla yapılan sınavların öğrenci üzerinde çok etki yaptığını kaydeden Doğramacı, “Sürekli sınav öğrenciyi boğuyor. Sistemin sürekli değişmesini konuşuyoruz, ama bir değişiklik söz konusu olmuyor. Öte yandan en büyük ideal insanlığa faydalı olacak nesiller yetiştirmektir. Öncelikle sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirmeliyiz. Ahlak üzerine kurulmuş bir bilgi vermeliyiz. Bundan eksik olan nesil bomba olarak, silah olarak geri dönüyor. Temel sağlam olmalı ki, bu tür olumsuzluklarla karşılaşmamalıyız. Memleketin en iyi üniversitelerinde, memleketin en büyük sorunları, sorunluları çıkıyor. Bu sorunları hep tartışır, konuşuruz. Sisteme takılıp kalmamalıyız. Suyun yönünü değiştirmemiz lazım. Sorumsuz bir nesil, sorunlu bir gelecektir. Sorumlu bir nesil sorunsuz bir gelecek demektir. Çocuklarımıza sorumluluk yüklemeliyiz ki, hayata alışsın. Yeni genç öğretmenlerle batıya örnek olabiliriz. Farklı bir bakış açısıyla, farklı nesiller yetiştirebiliriz. Hayat boşluk kabul etmez. İnsanların ellerinden tutmak lazım” şeklinde konuştu.



“Gönül Köprüsü güzel bir çalışmaydı”

Kaymakam Doğramacı’ya yeni görev yerinde başarılar dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ise, önceki yıllarda uygulanan “Gönül Köprüsü” projesine değindi. Bu proje sayesinde doğu-batı kaynaşması açısından güzel bir çalışmanın ortaya çıktığını, bunun devam edilmesi gerektiğini kaydetti. Kırekin, “Amaç önemlidir. Gönül Köprüsü bu açıdan güzel bir çalışmaydı. Bu projenin tekrardan devam edilmesi, inanıyorum ki kaynaşma anlamında daha faydalı olacaktır. Söz konusu proje sayesinde çok sayıda öğrenci batı illerini görerek, yeni arkadaşlıklar, çevreler edindi. Bu da onların bakış açısını değiştirdi. Aynı şekilde batıdan gelen öğrenciler de burayı görerek, yeni arkadaşlıklar, dostluklar edindi. Böylelikle ön yargıların önüne geçilmiş oldu. Neslin kaynaşması, bölgeler arası ziyaretler, gelecek adına güzel umutlar doğurur” dedi.