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Müdür Tevke'den Kaymakam Türkmen'e ziyaret

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van’ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'e ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen'i makamında ziyaret etti. Tevke, bir süre makamında görüştüğü Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Türkmen'e yeni görevinde başarılar diledi.

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