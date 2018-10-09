Müdür Tevke'den pansiyon denetimi

Sabahın erken saatlerinde İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çevik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor'la birlikte Saray ve Özalp ilçelerine giden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, burada pansiyonlu okulları denetledi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, beraberindekilerle ilk olarak Saray ilçesine gitti. Saray ilçendeki pansiyonlu okulları ziyaret eden Tevke, burada kahvaltı ortamında öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerle kahvaltının ardından yetkililerden pansiyonlar hakkında bilgi alan Tevke, pansiyonların yemekhane, yatak odaları, mutfak, gıda bölümleri gibi alanları inceledikten sonra Özalp ilçesine geçti.

Özalp ilçesinde de pansiyonlu okulları denetleyen ve yetkililerden bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, daha sonra ilçeden ayrıldı.