Müdür Yanmaz’dan ‘15 Temmuz’ mesajı

Ergün Yanmaz, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Sağlık Müdürü Yanmaz, yayınladığı mesajda; hain darbe girişimini engelleyen milli birlik ve beraberlik ruhunun geçmişte olduğu gibi her daim güçlenerek yaşayacağını vurguladı. 15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle lanetlediklerini ifade eden Yanmaz, “Darbe girişimi karşısında devlet büyüklerimiz ve aziz milletimizin dik, gözü pek, onurlu duruşu ve milli egemenliğe kayıtsız şartsız sahip çıkılması her türlü takdire şayan oluşu gelecek nesillerimizin göğsünü kabartarak gururla anacağı bir hadisedir. Toprağımızın birliği, insanlarımızın kardeşliği, ülkemizin huzuru adına; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle vatan sevgisini canından öte sayan bir neslin mirasçılarıyız. 15 Temmuz’da vatan, demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele veren kahraman insanımız asırlar öncesinde olduğu gibi yine aynı kararlılıkla yaşadığı toprakları ve şanlı tarihini korumanın, istikbalinin yegâne unsuru olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkesini, vatanını, milletini seven herkesi meydanlara çıkmaya, devletini ve demokrasisini sahiplenmeye davet etmesi ve kararlı duruşu, hainlerin çabalarını boşa çıkarmıştır. Bizlerde sağlık mensupları olarak alanlara indik; halkımızın, milletimizin yanında olduk. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutlar, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz’’ ifadelerini kullandı.