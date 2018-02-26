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26 Şubat 2018 11:22

Müftü Arvas: “VASKİ başarılı bir kurum”

Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ali Tekataş’ı ziyaret etti.

Müftü Arvas: “VASKİ başarılı bir kurum”

26 Şubat 2018 11:22


VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş’ı makamında ziyaret eden Nimetullah Arvas, VASKİ’nin başarılı bir kurum olduğunu söyledi. Arvas, “Hizmet anlamında kurulmuş devlet kurumunun halkı için çaba göstermesi takdire şayandır. Takip ettiğim kadarıyla VASKİ çalışmalarını başarılı buluyorum. Allah sizden razı olsun. Ziyaretimin amacı, çalışmalarınızdan dolayı teşekkür etmekti" dedi.


"Yaptığımız hizmetlerin başarılı bulunması, bizleri yeni çalışmalar için şevklendiriyor" diyen VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ise, ’’Halkımız için en iyisini yapma gayretindeyiz. Ayrım yapmadan ihtiyaçların ve taleplerin kimden ve nereden geldiğine bakmaksızın çalışmalarımızı yapıyoruz. Devletimizin bize verdiği imkanları en iyi şekilde ve aynı zamanda dürüstçe kullanıyoruz. VASKİ’nin tek kuruşunu boşa harcamadan hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ziyaretlerinden dolayı İl Müftümüz Nimetullah Arvas’a teşekkür ederiz” diye konuştu.


Ziyaretin ardından Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş’a Kur’an-ı Kerim hediye etti.




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