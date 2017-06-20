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20 Haziran 2017 15:58

Müftü Arvas’tan Kur’an kursu hocalarına konferans

Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, yaz Kur’an kurslarında görev alan Kur’an kursu hocalarına konferans verdi.

Müftü Arvas’tan Kur’an kursu hocalarına konferans

20 Haziran 2017 15:58


Konferansta konuşan Müftü Arvas; Kur’an’ın nazil olduğu ayda ümmeti Muhammed’in evlatlarını Kur’an’la buluşturduklarını belirterek, “Sizler zaten şefkat ve merhamet ehlisiniz. Çocuklara şefkat, merhamet, güleryüzle davranmamız gerektiğini ve çocuklara tebessümle bakmanın sadaka olduğunu biliyorsunuz. Sayısı ne olursa olsun Kur’an kursu açmaktan, öğrencileri Kur’an’la buluşturmaktan kaçınmamalıyız. Nitekim Peygamberimiz (SAV), Hz. Aliye hitaben ‘Ya Ali Allah’a yemin ederim ki, Cenab-ı Hakkın senin aracılığınla bir tek kişiyi sırat-ı müstakim ile buluşturması, vadiler dolusu kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır’ buyurmuştur” ifadelerini kullandı.


Toplantıda Türkiye Diyanet Vakfı’nın hizmetlerini de anlatan Müftü Arvas; “Türkiye Diyanet Vakfımız 7 kıtada, 135 ülkede dini ve Hayri hizmetler vererek mağdurların, mazlumların sığınmacıların, fakru zaruret içerisinde olanların umudu olmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında hizmetlerini katlayarak, hedefini büyüterek faaliyetlerine devam etmektedir. Bu hususta vatandaşlarımızı bilgilendirerek, onlara öncülük yapalım. Yapılan bu hayri hizmetlerde bizlerinde katkılarının bulunması önem arz etmektedir. Türkiye Diyanet Vakfının internet sitesini takip edelim ve yapılan hizmetlerden haberdar olalım. Bu vesile ile yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür eder, mukaddem Kadir gecenizi ve akabinde idrak edeceğimiz Ramazan Bayramınızı tebrik ederim” şeklinde konuştu.




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