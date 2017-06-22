Muhtar Akman’dan Tuşba Belediyesine teşekkür

Dr. Fevzi Özgökçe’ye ve ekibine teşekkür etti.

Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Çolpan Mahallesinde yapılan çalışmalardan memnun olduğunu dile getiren Mahalle Muhtarı Abdullah Akman; “Mahallemiz kuruldu kurulalı ilk kez ara sokaklar ve yollar yapılarak mevcut yolların da yapım, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’ye teşekkür ederim. Son dönemde tüm eksikliklerin giderilmesi ve yeni sosyal alanların oluşturulması adına hummalı bir çalışma yürütüyorlar. Buradan isteklerimize ve ihtiyaçlarımıza anında karşılık veren bir belediye ekibi ile birlikte çalışıyoruz. Allah razı olsun, biz başkanımız ve ekibinden çok memnunuz. Bildiğiniz gibi benim mahallem tatil köyüdür. Mahallemin doğusunda kamplar, batısında villalar var. Şu anda belediye ekipleri mahallemizde ara sokakları açıyor. Alt yapı malzemeleri ile yeni açılan yollar asfaltlanmak için hazırlanıyor. Tüm yollarımızın alt yapıları tamamlanarak, sağlıklı ve temiz bir stabilize yapıldı. Silindir ile gerekli sıkıştırma yapıldı. Mahallemizde atık suların geçtiği bazı yerler vardı. Başkanımız sağ olsun oralara altyapı ve koriger boru sistemi yaptırdı. Mahallemizde akan sağlıksız sular cazibesiyle mahalle içinden uzaklaştırıldı. Mahallemizde çalışmalar şu anda harıl harıl devam ediyor. Temizlik konusunda belediyemizden Allah razı olsun düzenli olarak çöplerimizi alıyor. Ayrıca her hafta programlı bir şekilde sahilimizde temizlik hizmetlerini yürütülüyor” dedi.

“Baş belamız olan sineklerden kurtulduk”

“Mahallemizde belediyemizin en büyük ve en önemli hizmetlerinden bir tanesi de sivrisineklerle mücadele çalışmalarıydı” diye Akman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tuşba Belediyesi en büyük sorunlarımız arasında olan sivrisinekle mücadele konusunda, üstün bir çalışma sergileyerek bizi sivrisinek ve sinek haşere belasından kurtardı. Tuşba Belediyesi kurulmadan önce biz evlerimizin göle bakan pencerelerini sineklikle kapatır hiç balkonda oturamazdık; ama şimdi Allah başkanımızdan ve çalışanlarından razı olsun, balkonumuzda rahatça gecenin geç saatlerine kadar oturuyoruz. Tuşba Belediyesi Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü sivrisinekle biyolojik mücadele konusunda göstermiş oldukları gayret takdire şayandır. Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, larvalara karşı hem etkin bir yöntem olan hem de doğayla uyumlu biyolojik larvasit uygulaması ile sivrisineklerin üremesinin önlenmesini hedefliyor. İlçe sınırları dahilinde kent zararlıları olarak tanımlanan, insanlara rahatsızlık veren ve bazı hastalıkların taşıyıcısı olan sinek, sivrisinek, karasinek larvalarına karşı belediye ekipleri, haşerelerden bulaşabilecek hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve verdikleri fiziksel rahatsızlıkların önüne geçilmesi için bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunması açısında çok önemlidir.”

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’nin her zaman kendilerini ziyaret ettiğini de dile getiren Akman, “Tuşba Belediye Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, her zaman bizzat Van Denizi kıyısında bizleri ziyarete gelip Tuşba’da sivrisineklerle karasineklere karşı biyolojik mücadele gerçekleştirdiklerini belirterek, ‘Kesinlikle çevreyi kirletmeden, kimyasal madde kullanılmadan tamamen biyolojik olarak burada larvasit uygulaması gerçekleştiriyoruz. Biyolojik mücadele yapıldıkça periyodik olarak burada sivrisinek daha larva halindeyken daha uçma evresine gelmeden özellikle önemli ekolojik ortamları olan önemli gen havuzları olan bu sulak alanların hem canlıları korumak hem çevreyi korumak hem de insan sağlığını korumak için Tuşba Belediyesi olarak bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz’ diyordu. Bizde hiç duman yapmadıklarını, daha önceki belediyeler gelip gözlerimiz boyarcasına ve kötü kokularıyla duman yapıyorlardı ve hiçbir faydası olmuyordu. Başta biz bu çalışmaları da hiç dikkate almamıştık. Ancak zamanla gördük ki Fevzi Hoca bu işi çok iyi biliyor ve daha bunlar yumurtadayken verdikleri ilaçlarla Van Gölü kıyısında olan çok geniş bataklıklar ve çayırlık alanlar olmasına rağmen sivrisinek sorunu kalmadı” dedi.

Sosyal belediyecilik anlamında Tuşba Belediyesinin her zaman tüm sosyal aktivitelerinden de faydalandıklarını kaydeden Akman, “Bu özverili çalışmalarından dolayı başta Tuşba Belediye Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’ye, Belediye Başkan Yardımcılarına, Tuşba Belediyesi Meclis üyelerine ve belediye müdürlerine ve tüm çalışanlarına çok teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.